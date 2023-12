Eccellenza Lazio girone A e B, i risultati della quindicesima giornata: Il Montespaccato e l'Aurelia attaccano la vetta

Si è conclusa la quindicesima giornata dei gironi A e B di Eccellenza Lazio.

Il girone A: il Montespaccato e l'Aurelio inseguono il Pomezia

Buona domenica per gli inseguitori del Pomezia nel girone A, con il Montespaccato che si porta a solo un punto in attesa del posticipo del Pomezia. A decidere la sfida interna vinta 3-0 con la Romulea il solito Giordani, autore di una doppietta e al quinto gol in due partite. Sorride l'Aurelianticaurelio, che sbanca il campo dell'Audace con i gol di Giordano e Cruciani. In zona salvezza si rialza il Pescatori Ostia, che accorcia sulla zona playout con un poker rifilato all'Aranova con i gol di Lo Presti, Caruana, Bucri e Fasciano. Successo anche per il Ladispoli, che stende il Villalba grazie a Colace e Suma.

Cede a sorpresa nel posticipo il Pomezia, che subisce così l'aggancio dell'Aurelianticaurelio a 30 punti, mentre il Rieti schianta con un netto 7-0 il malcapitato Citizen Academy ed accorcia a meno uno dal primato.

Il girone B: l'UniPomezia frena

Si ferma la corsa dell'UniPomezia capolista, che in casa contro il Monte San Biagio non va oltre l'1-1 e permette al Terracina potenzialmente di recuperare parte degli otto punti di distacco nel posticipo con il Roccasecca. Non steccano Vis Sezze, autrice di un tris al Primavera, e Lodigiani, a cui basta un gol di Gallo per piegare il Nettuno. Esce dalla zona salvezza il Vicovaro, che ad Ardea trova tre punti in un 2-3 pirotecnico con il contributo fondamentale di Prioteasa. Si rialza il Certosa, che inguaia il Tor Sapienza con una doppietta di Angelini a cui risponde tardivamente Parlagreco.

Nel posticipo non ne approfitta il Terracina, fermato sull'1-1 in casa dal Roccasecca che guadagna un prezioso punto salvezza.

I tabellini

GIRONE A:

ACADEMY LADISPOLI – VILLALBA OCRES MOCA 2-1

ARANOVA – PESCATORI OSTIA 0-4

AUDACE – AURELIOANTICAURELIO 1-2

CAMPUS EUR- ASTREA 1-0

MONTESPACCATO – ROMULEA 3-0

VALMONTE 1921 – LUISS 1-2

W3 MACCARESE – FC VITERBO 0-0

SSA RIETI – CITIZEN ACADEMY 7-0

CIVITAVECCHIA – POMEZIA 1-0

GIRONE B:

CERTOSA – PRO CALCIO TOR SAPIENZA 2-1

CITTA’ DI ANAGNI – CITTA’ DI FORMIA 2-0

COLLEFERRO – ATLETICO PONTINIA 0-0

GAETA – FERENTINO 1-0

LODIGIANI – NETTUNO 1-0

RACING ARDEA – VICOVARO 2-3

UNIPOMEZIA – MONTE SAN BIAGIO 1-1

VIS SEZZE – CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 3-0

TERRACINA – ROCCASECCA 1-1