Eccellenza Lazio, è già tempo di derby in Coppa Italia

Il campionato di Eccellenza del Lazio è pronto ad iniziare. Data d'inizio 19 settembre 2021. Ma prima le squadre scenderanno in campo per la Coppa Italia Dilettanti, con le partite in gara secca ad eliminazione diretta, in programma il domenica 5 settembre

Il format della Coppa Italia Dilettanti

Le squadre di eccellenza faranno il loro debutto nella Coppa Italia di categoria. La squadra vincitrice della Coppa Italia Dilettanti avrà il diritto di partecipare al campionato di Serie D dell'anno successivo.

La finale viene disputata in campo neutro, generalmente allo stadio Gino Bozzi di Firenze. Le squadre partecipanti sono obbliggate in ogni partita ad utilizzare un calciatore under 19 e uno under 18.

Se la squadra vincitrice della Coppa Italia Dilettanti ha acquisito il diritto alla partecipazione al successivo campionato di Serie D avendo vinto il proprio campionato di Eccellenza tale diritto viene riservato all'altra finalista. Se anche quest'ultima è stata promossa, l'ammissione alla Serie D è riservata alla vincitrice di un apposito spareggio fra le società eliminate in semifinale.

I derby di Coppa Italia

L'Eccellenza del Lazio in questo primo turno regionale di Coppa Italia, riserva tanti derby. Da tenere sotto lente di ingrandimento è quello fra il Fiumicino e la W3 Maccarese che si giocherà allo stadio Desideri. Le due squadre sono inserite nel girone A dell'Eccellenza laziale e si sfideranno anche in campionato in occasione della prima giornata il 12 settembre, in casa della Maccarese.

Fra i più caldi sarà quello fra il Ladispoli e il Civitavecchia che si disputerà al Tamagnini, compagine inserite nel girone A del campionato dell'Eccellenza Lazio. Una partita attesa da entrambe le tifoserie.