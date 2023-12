Eccellenza Lazio gironi A e B, i risultati della diciottesima giornata: le squadre di Pomezia crollano, vola il Rieti

Si è conclusa la diciottesima giornata dei gironi A e B di Eccellenza Lazio, disputata nel turno infrasettimanale di mercoledì.

Il girone A: crollo del Pomezia

Si apre con una sorpresa il girone A, complice il Pomezia che inciampa a Viterbo sotto i colpi di Cissé e Goicoechea e si vede agganciato in vetta da Rieti e Montespaccato. I primi hanno avuto facilmente ragione dell'Audace, stesa con i gol di Rossi, Giovannini e Battisti, mentre il Monte ha dovuto soffrire più del dovuto nel 2-3 esterno con un coriaceo Pescatori Ostia. Va a 36 punti, a pari con le tre già citate, anche il Campus EUR, vincitore in casa sulla Romulea, mentre insegue l'Aurelianticaurelio, che non ha pietà del Ladispoli e infligge un duro poker a domicilio.

Il girone B: La Vis Sezze sbanca Pomezia

Se nel girone A il Pomezia piange non ride l'UniPomezia, battuta in casa dalla Vis Sezze grazie al gol di Di Palma. Ne approfitta per accorciare il Terracina, con i soliti Bellante e Fioretti decisivi con il Vicovaro. Vince anche il Certosa che vola a meno sei, aiutato dalla doppietta di Di Mario nel 4-1 interno ai danni del Monte San Biagio, di misura anche l'Anagni che sta a meno otto grazie al gol decisivo di De Vita. Punto buono in ottica salvezza per il Nettuno, che pareggia in casa con il Gaeta e aumenta temporaneamente il vantaggio nei confronti della zona retrocessione diretta a quattro punti.

I tabellini

GIRONE A:

LADISPOLI - AURELIANTICAURELIO 0-4

ARANOVA - LUISS 1-1

CAMPUS EUR - ROMULEA 2-1

CIVITAVECCHIA - VILLALBA 2-0

FC VITERBO - POMEZIA 2-1

PESCATORI OSTIA - MONTESPACCATO 2-3

SSA RIETI - AUDACE 3-0

VALMONTONE - CITIZEN ACADEMY 5-1

W3 MACCARESE - ASTREA 2-1

GIRONE B:

CERTOSA - MONTE SAN BIAGIO 4-1

ANAGNI - ATLETICO PONTINIA 1-0

CITTA DI FORMIA - ROCCASECCA 1-2

COLLEFERRO - FERENTINO 2-0

LODIGIANI - TOR SAPIENZA 2-2

NETTUNO - GAETA 1-1

TERRACINA - VICOVARO 2-1

UNIPOMEZIA - VIS SEZZE 0-1