Eccellenza Lazio girone B, tutti i risultati della seconda giornata

Si apre con le vittorie delle due capoliste la seconda giornata del girone B di Eccellenza Lazio, con il Certosa che supera l'ostacolo Ferentino grazie a Muzzi e il Colleferro che si prende una vittoria di misura grazie a Danieli. Corsaro invece il Tor Sapienza a Formia, con un roboante 4-1 esterno segnato dalla doppietta di Toncelli. Continua il buon inizio delle matricole Lodigiani e Roccasecca, entrambe vincitrici per 2-0 ed appaiate in classifica a quattro punti. Prima vittoria per l'UniPomezia, che in una sfida disputata senza pubblico di casa stende il Gaeta nei primi minuti con un gol di Delgado al quinto minuto.

CERTOSA - FERENTINO 1-0

FORMIA CALCIO - TOR SAPIENZA 1-4

COLLEFERRO - C.S PRIMAVERA 1-0

LODIGIANI - PONTINIA 2-0

NETTUNO - ROCCASECCA 0-2

RACING ARDEA - VIS SEZZE 1-1

UNIPOMEZIA - GAETA 1-0

ANAGNI - VICOVARO (15.30)

TERRACINA - MONTE SAN BIAGIO (15.30)