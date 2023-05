Eccellenza, i sorteggi degli spareggi nazionali

Definiti i sorteggi per le compagini laziali impegnate negli spareggi nazionali per salire in Serie D. Certosa e Boreale, le squadre qualificate dai gironi B ed A di Eccellenza Lazio, iniziando con il match d'andata del 28 maggio e con il ritorno che si disputerà il 4 giugno. Gli eventuali match del Secondo turno si disputeranno l'11 giugno per quanto riguarda l'andata e il 18 giugno per il ritorno. La Boreale è nel gruppo F, dove incontrerà il Budoni, mentre il Certosa è nel girone L, contro i marchigiani del Fossombrone. Uno scontro sulla carta proibitivo per la Boreale, che sfida una compagine arrivata a due punti dalla Serie D nell'Eccellenza Sarda e con tanta esperienza proprio di D negli ultimi anni. Ancora più vicina la D diretta per il Fossombrone, che nel girone unico marchigiano è arrivato ad un punto dall'Atletico Ascoli campione.

Gruppo A: Godigese – Club Milano

Gruppo B: Mapello – Cuneo 1905 Olmo

Gruppo C: Accademia Borgomanero – Lavagnese

Gruppo D: Bassano – Tamai

Gruppo E: Caravaggio – Lavis

Gruppo F: Boreale – Calcio Budoni

Gruppo G: Progresso – Giulianova

Gruppo H: Cuoiopelli – Agazzanese

Gruppo I: Zenith Prato – Ellera Calcio

Gruppo L: Fossombrone – Certosa

Gruppo M: Ennea Calcio – Promosport

Gruppo N: Agropoli – Città di Isernia

Gruppo O: Manfredonia – Città dei Sassi Matera

Gruppo P: Siracusa – SC Ercolanese

Vincente B-Vincente C

Vincente E-Vincente A

Vincente D-Vincente G

Vincente H-Vincente L

Vincente I-Vincente F

Vincente M-Vincente P

Vincente N-Vincente O