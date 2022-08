Eccellenza, i gironi delle squadre laziali

Con la festa dei calendari a Tivoli Terme sono stati ufficializzati i gironi di Eccellenza Lazio per la stagione 2022/2023. Le protagoniste saranno diciotto squadre per girone, con un girone in meno rispetto lo scorso anno.

GIRONE A

Academy Ladispoli

Anzio

Astrea

Aurelia Antica Aurelio

Boreale Donorione

Campus EUR

CS Primavera

Città di Cerveteri

Civitavecchia Calcio

FalascheLavinio

Fiano Romano

Indomita Pomezia

Nettuno

Polisportiva Cimini

Quarto Municipio

UniPomezia 1938

Vis Sezze

W3 Maccarese



GIRONE B

Atletico Torrenova

Audace

Certosa

Città di Anagni

Colleferro

Ferentino

Fonte Meravigliosa

Gaeta

Insieme Formia

Itri Calcio

Luiss

Monte San Biagio

Pro Calcio Tor Sapienza

Sora

Terracina

Vicovaro

Vigor Perconti

Villalba Ocres Moca