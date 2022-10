Eccellenza girone B: I risultati della quinta giornata

Con Monte San Biagio - Anagni si concluderà la quinta giornata del girone B di Eccellenza Lazio, che nel frattempo ha visto otto partite disputate nella mattinata. Una delle più rocambolesche è sicuramente Villalba - Colleferro, con un'espulsione per parte e il gol vittoria del Villalba al 93' di Regis, con il pareggio del Colleferro annullato però per fuorigioco al 95'. Successo per le due squadre in vetta, Sora e Gaeta, con i primi che regolano per 3-0 in trasferta la Vigor Perconti ultima in classifica, mentre i gaetani ringraziano i gol di Perfetto e Bellante per superare il Certosa nello scontro di alta classifica. Vittorie di misura di Ferentino e Audace su Terracina e Luiss, con l'Audace che si porta al quarto posto in classifica. L'unico pareggio di giornata è tra Tor Sapienza e Fonte Meravigliosa, con Scarsella e Mastromattei che rispondono alla doppietta di Torracchio per i padroni di casa.

GAETA - CERTOSA 2-0 (48' Perfetto, 94' Bellante)

ATLETICO TORRENOVA - ITRI 2-1

AUDACE - LUISS 2-1

FERENTINO - TERRACINA 1-0

TOR SAPIENZA - FONTE MERAVIGLIOSA 2-2

VICOVARO - INSIEME FORMIA 2-0

VIGOR PERCONTI - SORA 0-3

VILLALBA - COLLEFERRO 3-2