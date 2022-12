Eccellenza girone B, i risultati della quindicesima giornata

Torna il girone B di Eccellenza e con lui la marcia che pare inarrestabile del Sora, che vince lo scontro di altissima classifica con il Colleferro grazie al gol di Corsetti al 76' e coglie la quattordicesima vittoria di fila in campionato. Per il Colleferro da registrare l'espulsione di Virdis, che ha spianato la strada ai sorani. Dietro al Sora vince il Gaeta, che rifila un poker al Villalba e resta a undici punti di distanza dalla vetta. Nella zona playout vittorie importanti per Tor Sapienza e Anagni, i primi sulle spalle di Parlagreco contro l'Audace e i secondi grazie a Basilico. Le vittorie riavvicinano Tor Sapienza e Anagni all'Itri, che cede al gol di Amici e fa volare il Certosa al terzo posto in classifica.

CERTOSA - ITRI 1-0

ANAGNI - FERENTINO 1-0

COLLEFERRO - SORA 0-1

GAETA - VILLALBA 4-0

LUISS - INSIEME FORMIA 1-1

TOR SAPIENZA - AUDACE 1-0

VICOVARO - TORRENOVA 1-1