Eccellenza girone A, la Cimini sorprende l'Anzio

Dura sconfitta per l'Anzio, che contro una Polisportiva Cimini alla ricerca di punti per la salvezza crolla in trasferta e abbandona la prima piazza a favore della Boreale. Ora anche il posto playoff non è più sicuro, con il Civitavecchia che si riavvicina a soli tre punti. Nonostante le doppie chance di Giordani e Fusaroli nel primo tempo, e in generale di un predominio nel possesso, la squadra neroniana è stata beffata nel finale dal cinismo della Cimini. A decidere il match è stato Cuccioletta, con un diagonale beffardo in pieno recupero che fa volare la Cimini a tre punti di vantaggio sulla zona playout e getta gli anziati nello sconforto, ora costretti ad inseguire.

POLISPORTIVA CIMINI- ANZIO 1-0

MARCATORI: 48’st Cuccioletta (B).

POLISPORTIVA CIMINI: Grussu, Paletta, Scialanga (32’st Rombolà), Mariani, De Vitis, Lazzarini, Cuccioletta, De Fato, Blazevic (26’st Cifarelli), Covarelli, Menna. A disp: Bertollini Lo Zito, Ngom, Giurato, Santini, Strasser, Moro Junior, All: Puccica.

ANZIO: Rizzaro, Buatti, Galati, Mauro (18’st Ruggieri), Fusaroli, Busti, Bencivenga (33’st Zimbardi), Gennari (41’st Ranieri), Regolanti, Giordani, De Gennaro. A disp: La Quaglia, Bruno, Iuliano, Di Marino, Gamboni, Catarinozzi. All: Guida

ARBITRO: Sig. Tavassi di Tivoli

ASSISTENTI: Sig. Aguzzi di Rieti, Sig. Panella di Ciampino.

NOTE: Ammoniti: Lazzarini (B), Menna (B), Gennari (A), De Gennaro (A). Angoli: 3-3. Recupero: 2’pt, 5’st.