Eccellenza Lazio girone A: I risultati della sesta giornata

Senza posticipi si è conclusa questa mattina la sesta giornata del girone A di Eccellenza Lazio, con tante squadre che hanno dato vita a partite combattute. Vincono tutte le prime quattro in classifica, a partire dalla capolista Aurelia Antico Aurelio che supera nettamente in casa il fanalino di coda FalascheLavinio e mantiene la vetta. Nel big match di giornata tra Anzio e UniPomezia sono gli anziati che trovano i tre punti, col rigore di Marco Giordani che tiene l'Anzio a due punti dal primo posto. I gol di Panico e Calenda ribaltano il Campus EUR e regalano il secondo posto al Centro Sportivo Primavera, che si mantiene in scia della capolista Aurelio. Gioia anche per il Civitavecchia, corsaro in trasferta sulla matricola Fiano Romano che resta in zona playout. Solo due pareggi, quelli tra Indomita Pomezia contro il Ladispoli e la Boreale Donorione che ferma in trasferta la W3 Maccarese.

Anzio - UniPomezia 1-0 (Giordani)

Aurelio Antica Aurelio - FalascheLavinio 3-1 (Fofi (A), Braga (A), Perutti (A), Anastasio (F)

C.S Primavera - Campus EUR 2-1 (41' Delgado (CE), 62' Panico (CP), 87' Calenda (CP)

Cerveteri - Vis Sezze 0-2 (36'pt Di Trapano, 40'st Palluzzi)

Fiano Romano - Civitavecchia 0-2 (12’st rig. e 31’st Vittorini)

W3 Maccarese - Boreale 0-0

Indomita Pomezia - Ladispoli 0-0

Quarto Municipio - Astrea 0-2

Cimini - Nettuno 1-2 (17'pt Caronti (N), 40' pt Ngom (C), 39'st Sbordone (N)