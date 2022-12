Eccellenza girone A, i risultati della sedicesima giornata

Con la sedicesima giornata si chiude il girone A di Eccellenza Lazio per il 2022, tra vittorie roboanti e una corsa per il titolo che si fa sempre più combattuta. A chiudere da campione d'inverno è l'Anzio, che in casa demolisce il Quarto Municipio per 6-0, con ben sei marcatori diversi a suggellare una giornata perfetta. Tiene il ritmo degli anziati il Civitavecchia, che si impone in casa sulla Cimini grazie al gol di Ferrari al 28'. Tiene il ritmo con la doppietta di Montella il C.S Primavera, che batte l'Indomita Pomezia sempre più ultima e resta a cinque punti dalla vetta. Nelle zone salvezza va a punti il Fiano Romano, bravo a bloccare l'Astrea in trasferta sul 2-2. Si ferma pure l'Aurelia, che in trasferta subisce la doppietta di un eroico Giusto e pareggia per 2-2 con il Campus EUR. Impresa invece del FalascheLavinio, che a Pomezia pareggia con l'Uni a reti bianche.

CAMPUS EUR - AURELIA ANTICA AURELIO 2-2

ASTREA - FIANO ROMANO 2-2

C.S PRIMAVERA - INDOMITA POMEZIA 3-0

CIVITAVECCHIA - CIMINI 1-0

UNIPOMEZIA - FALASCHELAVINIO 0-0

CERVETERI - W3 MACCARESE 1-1

VIS SEZZE - NETTUNO 2-0

BOREALE - LADISPOLI 1-0

ANZIO - QUARTO MUNICIPIO 6-0