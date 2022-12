Eccellenza girone A, i risultati della quindicesima giornata

Torna la domenica e il girone A di Eccellenza Lazio, con tante partite importanti per la definizione della classifica. Cambia la vetta, con il Civitavecchia che nonostante Vittorini viene fermato dalla matricola Aurelia, mentre l'Anzio coglie l'occasione infliggendo una dura cinquina esterna all'Indomita Pomezia sempre più ultima in classifica. Vittoria roboante anche per il Quarto Municipio, che si scatena davanti ai suoi tifosi rifilando un netto 6-1 al Cerveteri e volando al quinto posto. Continua il periodo altalenante dell'UniPomezia, che cede al Nettuno per i gol di Caronti e Sbordone. Esce dalla zona playout il Campus EUR, sulle spalle di Giusto trascinatore con una doppietta nella sfida salvezza con il FalascheLavinio.

ACADEMY LADISPOLI - VIS SEZZE 1-4

ASTREA - BOREALE 1-0

AURELIA ANTICA AURELIO - CIVITAVECCHIA 1-1

FALASCHELAVINIO - CAMPUS EUR 1-2

NETTUNO - UNIPOMEZIA 2-1

POLISPORTIVA CIMINI - C.S PRIMAVERA 2-1

QUARTO MUNICIPIO - CERVETERI 6-1

W3 MACCARESE - FIANO ROMANO 1-1

INDOMITA POMEZIA - ANZIO 1-5