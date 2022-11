Eccellenza Lazio girone A, i risultati della nona giornata

In attesa del posticipo tra UniPomezia e Campus EUR si è svolta la nona giornata del girone A di Eccellenza Lazio, con tante partite avvincenti. Cambia la testa della classifica, grazie alla vittoria esterna del Civitavecchia sul campo della Vis Sezze e il contemporaneo pari dell'Aurelio per 0-0 contro l'Indomita Pomezia. Restano invariate le posizioni ai piedi della zona playoff, con W3 Maccarese, Primavera, Anzio e Astrea fermati tutti sul pareggio. Scendono in zona retrocessione con delle brutte sconfitte FalascheLavinio e Fiano Romano, entrambe sconfitte per 4-1 rispettivamente da Quarto Municipio e Polisportiva Cimini.

LADISPOLI - CERVETERI 1-1

ASTREA - ANZIO 2-2

AURELIO ANTICA AURELIO - INDOMITA POMEZIA 0-0

BOREALE - C.S PRIMAVERA 0-0

FALASCHELAVINIO - QUARTO MUNICIPIO 1-4

NETTUNO - W3 MACCARESE 1-1

POL. CIMINI - FIANO ROMANO 4-1

VIS SEZZE - CIVITAVECCHIA 1-3