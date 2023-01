Eccellenza Lazio girone A, i risultati della diciottesima giornata

La diciottesima giornata del girone A di Eccellenza si apre con l'ennesima vittoria dell'Anzio, che travolge 3-0 il Cerveteri in trasferta e vola a più cinque sul Civitavecchia, fermato sul pari dal Quarto Municipio. Il big match di giornata tra il C.S Primavera terzo e la W3 Maccarese va alla Maccarese, che ringrazia la doppietta di Damiani e vola a meno tre dal terzo posto. Continua la fatica dell'UniPomezia, che non va oltre lo 0-0 in casa della Cimini, mentre FalascheLavinio e Indomita Pomezia smuovono la classifica con due pareggi. A vincere in zona retrocessione è solo il Fiano Romano, che grazie a Nardecchia si prende tre punti cruciali con il Ladispoli.

AURELIA ANTICA AURELIO - VIS SEZZE 2-0

CERVETERI - ANZIO 0-3

FIANO ROMANO - LADISPOLI 1-0

INDOMITA POMEZIA - CAMPUS EUR 1-1

NETTUNO - ASTREA 1-1

CIMINI - UNIPOMEZIA 0-0

QUARTO MUNICIPIO - CIVITAVECCHIA 2-2

W3 MACCARESE - C.S PRIMAVERA 3-0

FALASCHELAVINIO - BOREALE 0-0