Eccellenza e Promozione, le graduatorie del CR Lazio per la valorizzazione dei giovani

Nell’ambito della “Politica dei Giovani”, disposta con il Comunicato Ufficiale n.164 della Lega Nazionale Dilettanti, si pubblica la graduatoria finale del “Progetto Valorizzazione giovani calciatori per i campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 2022/2023”. Alle prime 4 classificate di ogni girone di Eccellenza e alle prime 16 classificate tra tutti i gironi della Promozione, come disposto dal suddetto C.U. verrà corrisposto un premio entro il 30 settembre 2023, a condizione che le società si siano regolarmente iscritte al Campionato di competenza della Stagione Sportiva 2023/2024 e inserite nel relativo organico.

Le seguenti squadre sono escluse dalla graduatoria in quanto non hanno avuto un’attività nella categoria Juniores o sono state escluse dal campionato Juniores. A.S.D. VICOVARO - A.S.D. CITTA DI ANAGNI CALCIO

Le seguenti squadre sono escluse dalla graduatoria in quanto retrocesse in Prima Categoria. A.S.D. CITTA DI CERVETERI - INDOMITA POMEZIA A.S.D. - A.S.D. FALASCHELAVINIO - ASD.GS FIANO ROMANO - ASD P. VIGOR PERCONTI - ITRI CALCIO SSD ARL - A.S.D. ATLETICO TORRENOVA 1986 - A.C. FONTE MERAVIGLIOSA