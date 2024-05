Dybala deluso spaventa la Roma "Incuriosito dalla Liga e dalla Premier League"

Se l’addio di Lukaku è certo, è in bilico il futuro di Dybala. L’argentino è stato il grande assente della fase finale della stagione giallorossa causa infortunio (e non convocato per la Coppa America dal CT Scaloni, ndr), il suo contratto scadrà nel 2025 ma resta attiva la clausola di addio all’estero e in Italia che non fa dormire sogni tranquilli i tifosi. A maggiore ragione dopo che la Joya ha dichiarato di essere stuzzicato di un’esperienza in un altro campionato.

I numeri di Dybala

Dybala ha messo a segno 16 reti (18 lo scorso anno), in 39 presenze stagionali fra campionato e coppe. Più di lui solo Lukaku. L’argentino ha saltato 10 partite per infortunio venendo a mancare in alcuni momento clou: la settimana del ritorno col Bayer Leverkusen e la sfida contro l’Atalanta. Il talento dell’ex Juventus non è mai stato in discussione e ha incantato l’Olimpico più volte con le sue magie, al contrario della tenuta fisica spesso precaria visti i tanti impegni.

Dybala va via?

Al The Athletic Dybala ha dichiarato: “L'Italia mi ha dato tutto. Sarebbe difficile lasciare ma ovviamente c'è anche la curiosità di scoprire come potrei comportarmi in campionati importanti come la Liga e la Premier League". Parole che fanno tremare il club e il tifo giallorosso a maggior ragione per la clausola valida per tutto luglio inserita nel suo contratto. Infatti davanti ad una cifra di 13 milioni di euro, valida solo per l’estero, Dybala può lasciare Trigoria. I pericoli però per la Roma ci sono anche in Italia visto che l’altra clausola nel contratto dell’attaccante prevede la possibilità di partire da Roma e restare in Italia davanti ad un’offerta di 20 milioni. I Friedkin potrebbero evitare lo scippo aumentando l’ingaggio dell’argentino a 6 milioni di euro l’anno.

“Voglio vincere”

Nella sua lunga intervista Dybala ha parlato della voglia di vincere sottolineando il motto di casa Juventus ovvero “Vincere è l’unica cosa che conta” e il risultato insoddisfacente della Roma in questa terminato fuori dalla Champions League, nonostante il posto in più conquistato dall’Italia.

“A nessuno piace arrivare sesti” – commenta l’attaccante – “Avevamo una squadra per fare meglio di così. Abbiamo giocato molto bene ma alla fine siamo arrivati sesti e non sono soddisfatto. Avremmo potuto fare di più. Voglio vincere. Sono stato fortunato da aver avuto l'occasione di vincere tutti i trofei. A volte ho vinto e a volte ho perso. Il mio rimpianto è legato alle sconfitte nelle finali europee. Non ho mai vinto una Champions League oppure l'Europa League ma questo resterà il mio obiettivo”. Dybala poi conclude: “Voglio vincere tutto quello che posso con la Roma”, lasciando aperta la porta della permanenza nella Capitale.

La Roma nonostante i problemi fisici dell’attaccante, messi in risalto anche da Francesco Totti, si augura della permanenza del calciatore leader tecnico della squadra.