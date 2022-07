Dybala-Roma: il numero di maglia, la clausola, l'esordio e tutti i dettagli dell'affare

Manca solo l'ufficialità e Paulo Dybala sarà un nuovo calciatore della Roma. L'argentino ha già effettuato (e superato) le visite mediche in Portogallo, dove la squadra è in ritiro, e ha già raggiunto i suoi nuovi compagni.

Il contratto di Dybala

Paulo Dybala si legherà alla Roma per tre stagioni sulla base di 4,5 milioni di euro di parte fissa, 1 milione di bonus semplici (numero di presenze) e 0,5 di bonus più difficili (coppe vinte). La Joya ha abbassato le sue pretese economiche e accettato l'offerta romanista scartando il Napoli e squadre estere, non attendendo più l'Inter. Nel contratto dell'argentino è stata inserita anche una clausola rescissoria di circa 20 milioni di euro. Una cifra bassa e concordata fra le parti, che permetterà a Dybala di lasciare la Capitale davanti ad un'offerta di quell'entità. Sarà comunque decisiva la volontà del calciatore.

Il numero di maglia

La Roma ha offerto a Dybala la storica maglia numero 10 che fu di Francesco Totti. Ad offrire la 10 anche l'ex capitano romanista che in prima persona si è speso per l'arrivo della Joya a Trigoria. Tantoché che la Roma avrebbe portato a Dybala per convincerlo proprio la maglia numero 10 giallorossa. L'argentino però alla fine ha optato per la maglia numero 21, suo numero ai primi anni alla Juventus e al Palermo e che indossa ancora nell'Argentina. Il motivo della scelta di Dybala è stata che l'argentino vuole conquistarsela sul campo con la Roma. La 21 alla Roma era di proprietà di Matic (la scorsa stagione era sulle spalle di Borja Mayoral), ma il serbo ha già dato il suo ok a cedere il suo numero alla Joya. L'ex Manchester United virerà sull'8 di Villar in uscita direzione Monza.

Mourinho, Pinto e i Friedkin

Detto di Totti primo sponsor di Dybala alla Roma, decisivi per l'arrivo della Joya a Trigoria è stata tutta la Roma da Mourinho al gm Pinto fino ai Friedkin. Mou ha tempestato di chiamate (l'ultima sabato sera prima dell'amichevole contro il Portimonense) l'ex Juventus coccolandolo e promettendo la sua centralità nella Roma. Lo Special One infatti vede Dybala centrale nella sua Roma, il top player che mancava alla squadra. Importante anche l'apporto di Tiago Pinto che ha insistito e incontrato ripetutamente gli agenti di Dybala prima di sferrare l'assalto decisivo dopo il via libera dei Friedkin. Proprio la dirigenza americana ha dato il via libera all'operazione importante e lo ha fatto dopo aver incontrato, a distanza via call la Joya e spiegando il progetto che hanno in mente per la Roma e dimostrando quanto ci tenessero a portare il calciatore nella Capitale. Cosa dimostrata pure ieri quando Dybala è arrivato in Portogallo con un aereo privato della famiglia Friedkin.

Il debutto

Questa sera (ore 21) la Roma scenderà in campo per la terza amichevole in Portogallo. La terza sfida vedrà i giallorossi affrontare lo Sporting Lisbona. Una volta ufficializzato l'acquisto di Dybala (si attende l'annuncio in giornata), l'argentino potrebbe già andare in panchina questa sera per mettere dei minuti nel finale. In caso contrario il debutto in giallorosso di Dybala è in programma sabato 23 luglio contro il Nizza.