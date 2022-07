Dybala, la presentazione all'Eur: atteso bagno di folla per la Joya giallorossa

Oggi è il Paulo Dybala-Day. La Joya sarà presentata questa sera in un grande evento aperto al pubblico, ai tifosi giallorossi all'Eur in una cornice suggestiva.

La presentazione di Dybala

Dybala si presenterà alla stampa oggi a Trigoria mentre in serata ci sarà per lui un vero e proprio bagno di folla. L'argentino sarà presentato alle 21:15 al Palazzo della Civiltà Italiana, o meglio conosciuto Colosseo Quadrato davanti a diverse migliaia di tifosi giallorossi. Il primo annuncio è stato lanciato da Roma Mobilità che con un tweet ha anticipato la Roma che in serata ha tweetato: "Pronti a dare il benvenuto a Dybala?".

Lo spettacolo

L'evento sarà firmato Fendi e per la serata sono previsti giochi di luci, musica e due maxischermi già installati davanti al Colosseo quadrato, lato Tre Fontane:in cui saranno proiettate alcune delle migliori giocate della Joya. Allestite anche due torri, su una ci dovrebbe salire Dybala per un breve discorso e saranno presenti anche degli stand dove sarà possibile acquistare la maglia numero 21 della Joya.Alla presentazione sono attesi pià di 50mila tifosi della Roma. Non è da escludere la proiezione della Dybala-Mask sul Colosseo Quadrato come apparso dalla foto postata dalla Roma sui social.

La mobilità

La presentazione di Dybala comporterà dei problemi alla mobilità della Capitale. Infatti per il grande evento per motivi di sicurezza e ordine pubblico sarà bloccato il traffico nelle zone limitrofe al Colosseo Quadrato all'Eur. Ecco la nota integrale di Roma Mobilità: "Martedì 26 luglio, dalle 21 alle 22,15, si svolgerà al Colosseo Quadrato dell'Eur la cerimonia di presentazione di Paulo Dybala che giocherà con la AS Roma dalla prossima stagione calcistica. Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, entro le 13 del 26 luglio e sino a cessate esigenze della giornata è previsto la rimozione di tutti i veicoli in viale Pasteur, da viale dell’Urbanistica a piazza Quadrato della Concordia; piazza Quadrato della Concordia; viale della Civiltà del Lavoro, dal Quadrato della Concordia a piazzale Adenauer; tutto il perimetro esterno lato Palazzo Fendi. In caso di necessità, la Polizia Locale sarà pronta a interdire il transito dei veicoli su piazza Quadrato della Concordia; via della Civiltà del Lavoro; l'ultimo tratto di viale Pasteur, dal Quadrato della Concordia a piazzale Adenauer".