Dybala alla Roma: la reazione social dei tifosi giallorossi e non solo

Dybala alla Roma è stato il colpo ad effetto del mercato giallorosso e non solo. L'arrivo della Joya ha destato stupore, felicità, invidia, rabbia per molti tifosi della Roma e non, che hanno invaso i social commetando l'affare.

Toda Joya

"Toda Joya", "Pazzi di Joya" sono le frasi che più si ripetono sui social da parte dei tifosi romanisti entusiasti dell'arrivo di Dybala alla Roma. La Joya ha scatenato il popolo giallorosso che ringrazia la presidenza e Mourinho per il grande colpo. In riferimento ai Friedkin si legge "Sempre presenti, ricchi, zero proclami solo fatti e trofei e soprattutto tifosi al primo posto. Grazie!". Non mancano nemmeno gli sfottà all'Inter: "Mkhitaryan 33 anni, 4,5 all'anno. Dybala, 20 anni, 4,5 l'anno. Masterclass Marotta".

Impazzano sul web poi diversi fotomontaggi di Totti che incorona Dybala nuovo imperatore di Roma oppure il lupetto giallorosso intento a fare la Dybala-mask.

I messaggi dei tifosi Vip

L'arrivo di Dybala ha fatto impazzire di gioia anche i tifosi vip della Roma. Festeggia l'arrivo di Dybala come la vittoria della Conference League la cantante Noemi che su Twitter risponde con "Esco tutto" ad un tifoso che chiede lo spogliarello in caso di scudetto.

"Che Joya!" dice Rossella Sensi su Facebook che poi aggiunge: "Dopo tanti anni i tifosi romanisti possono emozionarsi e sognare in grande di nuovo. L?arrivo di Paulo Dybala è un colpo importantissimo per le ambizioni di una società che ha deciso di fare sul serio da subito. Un segnale importante al calcio italiano. Forza Roma!".

Roma Dybala alternativa

L'affare Dybala però fa storcere il naso a molti tifosi non della Roma che puntano il dito sulla bassa clausola rescissoria del contratto della Joya. "Seconda scelta, ha firmato un mini contratto per scappare il prima possibile", e ancora "Dai ma famo i seri, è palese che Dybala sia finito alla Roma perché non lo voleva nessuno e lui si è accontentato". Un tifoso della Lazio dice: "Dybala allla Lazio non serviva, noi giochiamo col 4-3-3" ed un altro "Ti pare che Lotito a 4,5 non lo prendeva? Non serve, è sempre rotto".

Dybala-Roma un affare che fa discutere ma che fa godere i romanisti.