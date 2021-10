Vittoria e primo posto per il DuepigrecoRoma

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Duepigrecoroma

Il DuepigrecoRoma strappa la vittoria di misura, per 1 a 0, in casa contro la Virtus Ardea.

La partita

La partita fra DuepigrecoRoma e Virtus Ardea si decide nella ripresa. Infatti dopo il pareggio per zero a zero nel primo tempo, il gol vittoria arriva al 67esimo. Il match winner della partita è il centrocampista classe 1998 Ludovico Menestò.

La classifica

Questa vittoria lancia il DuepigrecoRoma al primo posto in classifica a quota 10 punti nel girone C del campionato Promozione. La Virtus Ardea resta a centro classifica a quota sei punti.