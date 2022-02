DuepigrecoRoma-Vis Aurelia 3-1: Dipilato trascina i suoi alla vittoria

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Duepigrecoroma

La DuepigrecoRoma in casa batte per tre a uno la Vis Aurelia nella sedicesima giornata del Girone C. Protagonista di giornata Dipilato autore di una doppietta.

La partita

La partita vede un'ottima Vis Aurelia nel primo tempo. Infatti sono proprio gli ospiti a passare e a chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco grazie a Bartoli al 27esimo. Nella ripresa la DuepigrecoRoma però ribalta il risultato. Prima arriva il pareggio con Silvestri su rigore e poi all'82esimo Dipilato completa l'opera. Sempre Dipilato al 90esimo trova il gol della sicurazza per la DuepigrecoRoma.

La classifica

Con questo successo la DuepigrecoRoma si conferma al terzo posto della classifica con 30 punti. Vis Aurelia ultima con tre punti.