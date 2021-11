Poker del DuepigrecoRoma al Velletri

Girone C

Promozione Lazio Girone C

DuepigrecoRoma-Velletri termina con un netto quattro a uno per i padroni di casa la partita valida per il sesto turno del Girone C del campionato Promozione.

Tutto facile per il DuepigrecoRoma che si libera agevolmente della pratica Velletri. I padroni di casa sbloccano la partita Dipilato. Il DuepigrecoRoma poi dilaga con Silvestri e Bellini. Il Velletri accorcia le distanze con un rigore di Raponi ma il DuepigrecoRoma chiude la partita con il quarto gol della gara targato Deirossi.

Prova autorevole del DuepigrecoRoma che sale a quota 13 punti, a meno uno dalla coppia di testa Palocco-Nettuno. Il Velletri interrompe la sua striscia positiva e resta fermo a sei punti.