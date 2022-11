DuepigrecoRoma-Romulea 0-0: pareggio a reti bianche al Puglisi

Squadra in casa

Squadra in casa Duepigrecoroma

La DuepigrecoRoma ha fermato sullo zero a zero in casa la Romulea nell'ottava giornata del Girone A del campionato Promozione. Una pareggio a reti bianche giudicato positivo da entrambe le squadre.

La cronaca

La partita è molto equilibrata come dimostra il risultato al triplice fischio. Nel primo tempo gli amaranto oro hanno due occasioni con Basylach ma è bravo il portiere dei padroni di casa a dire di no. Nella ripresa una bella ripartenza della Romulea porta ad un'occasione ospite ma è ancora bravo il portiere a neutralizzare tutto. La Duepigreco di mister Fascione gioca con tante defezioni specie nel reparto avanzato e con tenacia e compatezza regge l'urto della Romulea e porta a casa un punto importante.

La classifica

La DuepigrecoRoma rinvia ancora l'appuntamento con la vittoria e sale a quota 5 punti in classifica. La Romulea frena ma resta al secondo posto del Girone con 16 punti, alla pari del Grifone e a -2 dall'Ottavia prima.