DuepigrecoRoma-Pescatori Ostia 4-2: Di Pilato trascina i bianconeri alla vittoria

Vince per 4 a 2 la DuepigrecoRoma che in casa batte la Pescatori Ostia. La partita è valida per il recupero della 15esima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

Prima del fischio d'inizio le due squadre osservano un minuto di silenzio per la scomparsa del padre del ds della DuepigrecoRoma Giuseppe Criscuolo.

Servono la doppietta di Di Pilato e i gol di Anastasio e Silvestri alla DuepigrecoRoma per battere la Pescatori Ostia. I padroni di casa vanno avanti per due a zero ma poi arriva la reazione degli squali. I litorali infatti arrivano al due a due grazie ai gol del capitano Lo Presti e di Marinucci. Poi però arriva l'espulsione di Marchetti della Pescatori Ostia. Con la superiorità numerica la DuepigrecoRoma dilaga e trova nel finale i gol della vittoria.

La classifica

La DuepigrecoRoma con questo risultato sale a quota 24 punti in zona playoff. La Pescatori Ostia si ferma a quota 19.