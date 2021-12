Il Nettuno travolge anche la DuepigrecoRoma

Il Nettuno vince per 6 a 0 in casa della DuepigrecoRoma.

La partita

Dura poco l'equilibrio nella partita di vertice, fra Nettuno e DuepigrecoRoma, prima e terza in classifica nel girone C. Il primo tempo infatti termina con un netto quattro a zero per il Nettuno, con la tripletta di Laghigna e il gol di Trippa. Nella ripresa Laghigna trova il poker personale, 18esimo gol stagionale, e infine Nanni chiude la partita sul 6 a 0. Per il Nettuno sono 44 i gol fatti e 8 quelli subiti in 11 partite.

La classifica

Il Nettuno con l'ennesima prova di forza mantiene la vetta della classifica, in condivisione con il Palocco, e sale quota 29 punti. A 19 resta ferma la DuepigrecoRoma