Vittoria per il DuepigrecoRoma

Il DuepigrecoRoma conquista i tre punti battendo per 2 a 1 il Morandi.

La partita

La partita si mette subito in salita per il DuepigrecoRoma che in casa passa in svantaggio dopo 4 minuti col gol del Morandi targato Porzio. Nella ripresa però il DuepigrecoRoma ribalta il risultato. Prima pareggia i conti con Bellini al 46esimo, poi trova il gol del 2 a 1 con Anastasio al minuto 75.

La classifica

Il DuepigrecoRoma con questo successo sale a 16 punti e si lancia all'inseguimento delle prime della classe (Palocco e Nettuno). Il Morandi si ferma a 5 punti nelle zone basse della classifica.