DuepigrecoRoma-Grifone Roma VIII 1-1: Policano risponde a Bottoni

Finisce uno a uno la partita del turno infrasettimanale fra DuepigrecoRoma e Grifone Roma VIII. Sugli scudi i due portieri Massetti e Antonelli migliori in campo per distacco.

La partita

La DuepigrecoRoma inizia subito col piede sull'acceleratore. Infatti protagonista diventa Massetti il portiere del Grifone che para una punizione centrale di Silvestri e poi si supera in uscita su un avversario lanciato a rete e respingendo un tiro da fuori area. Non da meno il suo collega Antonelli che si deve impegnare per respingere un tiro pericolo dalla distanza di Merli. Antonelli si ripete poco dopo fermando anche lui in uscita bassa Bottoni, ma l'azione del Grifone continua fino a quando Mancini in mezza rovesciata calcia verso la porta dove però è sempre attento l'estremo difensore dei padroni di casa. Il portiere è poi graziato da Mancini allo scadere del primo tempo. L'attaccante del Grifone supera un avversario e si presenta a tu per tu con Antonelli, provando a superarlo con un pallonetto. Il cucchiaio di Mancini è però fuori misura e si perde fuori dalla porta. Nella ripresa il copione non cambia: prima ci prova Bottoni su punizione ma Antonelli para, poi è Massetti a bloccare un bel tiro di Silvestri dopo una bella azione corale della squadra di casa. La partita si sblocca più tardi, il Grifone resta in 10 ma grazie a Bottoni che di astuzia ruba palla dentro l'area ad un difensore e col mancino supera l'estremo difensore e porta in vantaggio i suoi. La DuepigrecoRoma fa valere la superiorità numerica e attacca in massa fino a conquistars un calcio di rigore per un fallo di mano. Dal dischetto va Deirossi che si è guadagnato il rigore, ma l'attaccante incrocia troppo il suo tiro e il pallone va fuori. Allo scadere però la DuepigrecoRoma trova il pareggio: dalle retrovie arriva un pallone alto che viene smorzato verso l'area di rigore dove tutto solo si fa trovare Policano che non sbaglia.

La classifica

Con questo pareggio resta invariata la classifica delle due squadre, con la DuepigrecoRoma che a quota 33 mantiene due punti di vantaggio sul Grifone Roma VIII a 31.