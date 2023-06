Fascione non è più l'allenatore della DuepigrecoRoma: l'annuncio

La DuepigrecoRoma al termine di un grande girone di ritorno ha conquistato la salvezza nel Girone A del campionato Promozione. In vista della prossima stagione però il club non si affiderà a mister Fascione.

Questo il messaggio della società che saluta e ringrazia il mister e il suo staff: "Ringraziamo di cuore Antonio e il suo staff composto dall’allenatore in seconda e match analyst Luca Natalizi, il preparatore atletico Salvatore Marino e il preparatore dei portieri Giuseppe Fioretti per la serietà e la professionalità messa a servizio della DuepigrecoRoma in questa stagione. Lavorando con passione e dedizione insieme ai ragazzi sul campo, hanno contribuito a scrivere un’altra bella pagina di storia della nostra società. A tutti loro auguriamo le migliori fortune nella vita e nello sport".