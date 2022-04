DuepigrecoRoma-Eur Torrino 3-0: tris per Dipilato e compagni

La DuepigrecoRoma vince in casa con un netto tre a zero contro la DuepigrecoRoma nella ventiquattresima giornata del Girone C.

La partita

La sfida è subito sbloccata dalla DuepigrecoRoma. Al 16simo è infatti Jammeh a portare avanti i padroni di casa anticipato il portiere in uscita e depositando in rete il pallone dell'uno a zero. Nell’occasione il calciatore si fa anche male ed è costretto a lasciare il campo a Dipilato. Il gol sveglia l'Eur Torrino che crea tante occasione che però vengono tutte sprecate. Allora nella ripresa al 69esimo la DuepigrecoRoma prima raddoppia con Dipilato e poi chiude i conti, al minuto 86, con un gran gol di Anastasio che salta 5 giocatori e con un tocco sotto beffa il portiere in uscita.

La classifica

La DuepigrecoRoma sale a quota 42 in classifica con questa vittoria, continua la striscia negativa dell'Eur Torrino fermo a 27 punti.