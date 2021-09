Vittoria di misura del Duepigrecoroma in Coppa Italia

Il Duepigrecoroma supera per 1 a 0 l'Aurelia Antica Aurelio nel primo turno di Coppa Italia Promozione.

La partita

La partita fra Aurelia Antica Aurelio e il Duepigrecoroma si decide ad inizio del primo tempo. Infatti il Duepigrecoroma passa in vantaggio al decimo minuto con la rete del classe 2002 Filippo Bellini. Il gol del centrocampista decide l'incontro e permette ai suoi di passare il turno di Coppa Italia.

Il calendario

Il 3 ottobre le due squadre inserite nel girone C, scenderanno in campo per la prima giornata di campionato. Il Duepigreco andrà in trasferta in casa contro la Vis Aurelia. L'Aurelia Antica Aurelio giocherà fuori casa con il Montemario.