DuepigrecoRoma-Carbognano 2-2: Scortichini pareggia allo scadere

Squadra in casa Duepigrecoroma

Finisce due a due la sfida fra DuepigrecoRoma e Carbognano. I padroni di casa in vantaggio di due gol si fanno riprendere nel finale di gara dagli ospiti.

La partita

La DuepigrecoRoma gioca un grande primo tempo e passa in vantaggio al 18esimo con Virgili. Tante le occasioni sprecate dai padroni di casa che raddoppiano però ad inizio ripresa, al 60esimo con Santelli che sottoporta trasforma in gol una bella imbucata di Cusani. Passa un giro d'orologio e il Carbognano entra in partita con un gran gol di Gnignera che con un destro dai venti metri accorcia le distanze. Gli ospiti cercano il pareggio e lo trovano all'89esimo con Scortichini da azione di corner.

La classifica

Pareggio beffa per il DuepigrecoRoma che rinvia così la prima vittoria nel suo campionato e conquista il suo terzo punto stagionale. Il Carbognano conquista il suo quinto punto in campionato.