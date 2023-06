La DuepigrecoRoma aderisce alla campagna di azionariato popolare del Montespaccato Calcio

La DuepigrecoRoma squadra militante nel campionato Promozione laziale, che ha concluso la sua ultima stagione ottenendo la salvezza nel tostissimo girone A, ha aderito alla campagna di azionariato popolare promossa dal Montespaccato acquistando parte delle quote della storica e gloriosa squadra della borgata di Roma ovest.

L'operazione permetterà così di promuovere e ampliare l'offerta sportiva del territorio per i ragazzi del quartiere. Le due realtà collaboravano già da tempo condividendo il campo Don Pino Puglisi (via Stefano Vaj) con le due società che hanno condiviso valori, idee e progetti come "Talento & Tenacia", ideato e finanziato dall’Asilo Savoia con lo scopo di realizzare percorsi di inclusione sociale e di partecipazione giovanile nelle periferie urbane.

“Fare sistema e creare sinergie nel rispetto delle identità e delle storie sportive di ciascuno è il modo migliore per attrezzarsi in maniera adeguata alle nuove sfide che la riforma dello sport da un lato e le diverse problematiche emergenti nel dilettantismo impongono. Per queste ragioni accogliamo con molto piacere l’ingresso nell’azionariato popolare della DuepigrecoRoma, che rappresenta un esempio positivo di sport popolare trasparente e di prossimità” sottolineano il Presidente dell’Asilio Savoia Massimiliano Monnanni e il Presidente della asd DuepigrecoRoma, Alberto Mariani.