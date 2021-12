La DuepigrecoRoma batte l'Atletico Acilia

Nella decima giornata del Girone C di Promozione, la DuepigrecoRoma ha battuto in casa per due a zero l'Atletico Acilia.

La partita

La partita fra DuepigrecoRoma e Atletico Acilia si blocca soltanto nella ripresa. Infatti al 69esimo è Giustini a trovare il gol che porta in vantaggio i padroni di casa. La DuepigrecoRoma trova il gol che mette in ghiaccio la partita soltanto all'81esimo con Deirossi.

La classifica

Con questi tre punti, la DuepigrecoRoma supera la Pescatori Ostia e sale a quota 19 punti, al terzo posto del Girone C. L'Atletico Acilia resta in zona playout con 9 punti.