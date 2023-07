DuepigrecoRoma, Ragni arriva a titolo definitivo

Lorenzo Ragni è ufficialmente un calciatore della DuepigrecoRoma. Il centrocampista aveva giocato con la Dve in prestito nella passata stagione dal Montespaccato e in questa estate è passato ala DuepigrecoRoma a titolo definitivo.

Centrocampista classe 2022, Ragni è un centrocampista completo abile in fase di costruzione quando in fase di non possesso. Nell'annata passato è stato protagonista di un campionato positivo sugellato dalla rete salvezza contro il Tarquinia nella penultima giornata.

Soddisfazione in casa DuepigrecoRoma per l'operazione e tanta attesa per una stagione che dovrà essere di conferma per il centrocampista.