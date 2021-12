Due nuovi acquisti per il Falaschelavinio

Non si ferma il mercato del Falaschelavinio, che ricomincia a dicembre con l'annuncio di due nuovi giocatori per la prima squadra. I nomi sono quelli di Luca Buonocore, centrocampista classe 1995 che torna a giocare dopo due stagioni di stop, e Niccolò Murasso, anche lui giovane centrocampista del 2001 e che si è messo in luce nelle giovanili dell'Aprilia. La società ha accolto così i due nuovi innesti: "Buonocore ha tanta voglia di rimettersi in gioco dopo un paio di stagioni di stop per motivi lavorativi e nelle settimane in cui si è allenato con il gruppo ha dimostrato le sue qualità. Luca è cresciuto nel settore giovanile del Pescara e tra i grandi ha esordito in serie D con l’Arzachena per poi passare nella stagione successiva all’Anziolavinio. Murasso è cresciuto nell’Aprilia, con cui ha vinto lo scudetto con la Juniores Nazionale, ed è arrivato a esordire in prima squadra in serie D, nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Eccellenza con l’Anzio e in questo avvio di stagione ha giocato nel campionato di Eccellenza in Emilia Romagna con il Campagnola. Benvenuti ragazzi nella grande famiglia Falaschelavinio.".