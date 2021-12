Due nuovi acquisti per il Colleferro, tra cui un ex Lazio e Fiorentina

Il calciomercato di Eccellenza è ripartito e il Colleferro non si fa trovare impreparato, annunciando due nuovi colpi fatti dal direttore sportivo Di Cori. I due nuovi acquisti sono Alessio Proietti, terzino destro classe 1996, e Salvatore Porcu, ex giocatore del Città di Paliano e cresciuto proprio a Colleferro. In merito al suo ritorno Porcu ha dichiarato ai microfoni del club "Sono davvero contento di tornare perche comunque è un bell’ambiente e come mi sono trovato bene quando ero più piccolo sicuramente mi troverò bene anche ora.". Non un cavallo di ritorno ma acquisto di prestigio quello di Proietti, che è cresciuto nei settori giovanili di Lazio, Fiorentina e Frosinone ed ha accumulato una presenza nella nazionale italiana under16. Il terzino ha deciso di rimettersi in gioco al Colleferro dopo tanti anni da assenza dai campionati italiani, disputati l'ultima volta con l'Isola Liri.