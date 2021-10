Due nuovi acquisti per il Campus EUR

Nuovi acquisti per il Campus EUR, che prova a rafforzare la squadra in vista di una stagione non semplice in Eccellenza. Il direttore sportivo Claudio Caterini ha messo a segno due colpi, uno per l'attacco e uno per la difesa. Di seguito il comunicato ufficiale di accoglienza della squadra romana. "Il Campus Eur mette a segno altri due colpi di mercato. Gianmarco De Angelis (2003) e Gabriel Santapaola (2001) sono due nuovi giocatori bianconeri. Il primo è un esterno d’attacco in arrivo dall’Atletico Vescovio, il secondo ha disputato le ultime due stagioni in Sicilia al Paterno dove ha vinto un campionato d’Eccellenza e ha collezionato 30 presenze in Serie D da titolare. Entrambi si aggregheranno al gruppo di mister Cangiano. Benvenuti!".