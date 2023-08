Verona-Roma svolta storica: arbitra Doveri della sezione di Roma

Hellas Verona-Roma sarà una partita storica per il mondo del calcio italiano. Il motivo è legato alla designazione arbitrale. Infatti il match sarà diretto dal signor Doveri della sezione di Roma.

Addio limitazioni territoriali

Una svolta epocale per il calcio italiano che vede protagonista la Capitale e la Roma. La squadra di Mourinho (squalificato) scenderà in campo per la seconda giornata di Serie A al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Ad arbitrare il match il signor Doveri di Volterra (Toscana) ma residente e della sezione di Roma. Con questa decisione, il designatore Rocchi ha voluto abbattere la territorialità che limitava le scelte degli arbitri.

Prima volta assoluta ma...

Verona-Roma arbitrata da Doveri della sezione di Roma sarà la prima volta assoluta nel mondo arbitrale italiano. Un tabù caduto che aveva vacillato lo scorso anno. Infatti il fischietto di Volterra non aveva arbitrato ma era stato quarto uomo in Sassuolo-Roma (1-1) dello scorso anno.

Le reazioni

Sui social la scelta divide. Da una parte c'è chi sostiene che si tratta di una svolta epocale e culturale "vincolo stupido, meglio così" dall'altra c'è chi non ha gradito questo cambio di rotta. "Questa scelta darà un ulteriore pretesto ai tifosi per lamentarsi dell'arbitraggio" è uno dei tanti messaggi che circola sui social, "Immaginate se fosse Doveri di Peschiera del Garda...la voce di Mou e der complotto giunge al vostro udito?". Poi c'è chi vede il complotto: "Preparatevi che Doveri, essendo della sezione di Roma, dovrà far vedere di essere imparziale ovvero dovrà arbitrare contro la Roma".

La scelta divide, ma sicuramente segnerà una pagina storica del calcio italiano.