Clamoroso Lazio: Maurizio Sarri si è dimesso

Una giornata incredibile per il mondo Lazio, un terremoto ha colpito Formello: Maurizio Sarri non è più l’allenatore dei biancocelesti. Un addio che cancella il comunicato della Lazio precedente alla partita contro l’Udinese, che confermava il tecnico anche per il 2025.

Sarri si è dimesso

Maurizio Sarri si è dimesso. Il tecnico ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta contro l’Udinese. L’allenatore aveva già minacciato di lasciare la panchina dopo la caduta contro la Salernitana prima di fare un passo indietro. Adesso però va avanti per la sua strada. La decisione è arrivata dopo un confronto con la squadra (già dopo la partita) e con la società. Adesso si intende soltanto il comunicato ufficiale della Lazio.

Addio amaro

L’addio di Sarri è un addio amaro. Il tecnico che aveva condotto la squadra al secondo posto nella scorsa stagione, in questa annata ha mostrato tanti limiti. Un mercato non all’altezza e una squadra poco brillante in molti leader, ha portato la Lazio a navigare a metà classifica con prestazioni e risultati deludenti. Già da tempo Sarri parlava di fine di un ciclo, ma la Lotito lo aveva blindato con tanto di comunicato ufficiale. L’avventura di Sarri si chiude con quattro sconfitte consecutive in campionato (più l’eliminazione in Champions League) e la contestazione della tifoseria.

Rocchi traghettatore

Al posto di Sarri è pronto a sedersi almeno fino a giugno Tommaso Rocchi. L’ex attaccante e capitano della Lazio è l’uomo individuato dalla dirigenza per traghettare la squadra al termine della stagione (compresa la semifinale di Coppa Italia contro la Juve). Rocchi attualmente ricopre il ruolo di tecnico dell’Under 14 della Lazio. Per giugno saranno valutati altri profili come Tudor, Palladino e Juric.