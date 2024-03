Le reazioni social alle dimissioni di Sarri

La panchina della Lazio è stata affidata temporaneamente a Giovanni Martusciello. Il vice di Sarri guiderà la squadra fino al derby regionale contro il Frosinone poi Lotito sceglierà il nuovo allenatore per il finale di stagione. Il terremoto delle dimissioni del tecnico ha portato i tifosi della Lazio sui social a scatenarsi contro Lotito indicato come responsabile principale di questa stagione, al momento, disastrosa.

Le reazioni alle dimissioni di Sarri

“Grazie mister”, “Hai fatto bene” sono alcuni dei messaggi più in voga dei tifosi della Lazio che sui social si schierano con l’ormai ex tecnico.

Arrivare a fare prestazioni vergognose per puri scopi economici (anche da giocatori che si ritengono di fede laziale) e far passare da vittima sacrificale #sarri è disumano e intollerabile.

Allo stadio si tifa solo esclusivamente la maglia! #lazio — Manuel Anzini (@anzini_manuel) March 13, 2024

Maurizio #Sarri un gigante

Io sono orgoglioso di averlo avuto come allenatore della Lazio

Ho sperato che con lui le sorti della mia squadra potessero cambiare

Ma il futuro purtroppo è segnato

Io spero in una presa

di coscienza collettiva della tifoseria.#ForzaLazio — GufiMaledetti (@GMaledetti) March 13, 2024

Le dimissioni di #Sarri rappresentano il nostro fallimento come società, come squadra e come tifoseria.

A te Mister, posso solo dire grazie per la professionalità e per l’umanità ma soprattutto spero che tu un giorno possa perdonarci. pic.twitter.com/o3oc5Zm5rI — _puffasgirl 🌸 🚬🇬🇧 (@puffasgirl_) March 13, 2024

Non ve lo perdonerò mai.

Mai.

Avete fatto dimettere non solo la miglior cosa accaduta in 20 anni di gestione ma un gigante che parlava di noi in questo modo.

Non ve lo siete mai meritato.#Sarripic.twitter.com/wYK7jt7G9u — Elle percentuali✨ (@supremanes) March 13, 2024

Lotito e Martusciello

Tommaso Paradiso non è l'unico tifoso ad essersi scagliato contro Claudio Lotito. La scelta di affidare, al momento la panchina a Martusciello non è piaciuta alla tifoseria che contesta il senso di far guidare la squadra che ha scaricato Sarri al suo vice.

Come al solito Lotito decide di non decidere: promuove Martusciello, risparmia due spicci, attende, temporeggia, poi a giugno si riparte dal via. Mi meraviglio di chi si meraviglia. #SSLazio #Sarri #Martusciello #ilgiocodelloca pic.twitter.com/Akqsw3TM3G — Fabrizio (@Sgummy72) March 13, 2024

Siamo in mano ad una famiglia di handicappati. Padre e figlio da TSO! #Sarri #SsLazio — Mr T (@1Mom3nt) March 13, 2024

— Angelo Digerente (@Senio39612476) March 13, 2024

Gli sfottò

Le dimissioni di Sarri hanno scatenato anche gli sfottò da parte dei tifosi delle rivali della Lazio. Non mancano infatti i messaggi di tifosi romanisti ma anche juventini che sbeffeggiano il loro ex allenatore.

Ho capito bene? Al posto di #Sarri? A me sembra la persona giusta al posto giusto... pic.twitter.com/CCSQvhB4SZ — Mezzo Sacco¯\_(ツ)_/¯ (@emipatr) March 13, 2024

Ma ve li ricordate i laziali quando arrivavamo sempre 2ndi cosa ci dicevano?



"ADDAGGE BIGINO GONDA ZOLO A BOGGE"



Vedo che invece oggi salutano #Sarri, definendolo il miglior allenatore della loro storia, proprio per un 2° posto a -15 dalla 1a



Ma se po esse più imbecilli



😂 — FDR_ (@_fdr_16) March 13, 2024