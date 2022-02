Olimpus Roma: Dimas trascinatore

Oggi, la seconda delle tre gare in otto giorni in questo caldissimo febbraio per l’Olimpus Roma che tornerà finalmente a giocare nel suo tempio. Con il Futsal Pescara, alle ore 18.00, in diretta streaming su FutsalTV. Sarà la prima gara casalinga del 2022 per gli uomini di D’Orto chiamati all’appuntamento infrasettimanale con la squadra abruzzese attualmente a meno tre in classifica (l’Olimpus Roma ha tuttavia disputato un turno in meno), partita che arriva dopo la sconfitta con la L84. Giornata, quella di sabato scorso a Settimo Torinese, da dimenticare per il risultato ottenuto ma da ricordare e da cui trarne insegnamento per ripartire. Antonio Dimas ne è più che certo: “La partita di sabato scorso ci ha insegnato tanto ma ora dobbiamo resettare, guardare subito avanti continuando a lavorare intensamente. Tutto dipenderà solo da noi, credo molto in questo gruppo, siamo noi a scrivere la storia che potrà renderci orgogliosi del nostro percorso. Adesso rialziamo subito la testa e ovviamente andiamo sempre avanti”. Un avversario con un roster di grande spessore arriverà al PalaOlgiata, all’andata fu un 3-3 al cardiopalma, conclude Dimas: “Ci aspettiamo una partita molto difficile e combattuta perché conosciamo le loro qualità ma giochiamo in casa e questo fattore dovrà sempre fare la differenza a nostro favore. Ogni partita, si sa, è una storia a sé e siamo pronti a viverla. Sappiamo che i tre punti in palio sono molto importanti e che faremo il massimo per conquistarli”.