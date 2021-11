Di Ventura ritorna al Civitavecchia

Non si ferma il mercato del Civitavecchia, che annuncia il ritorno di Mario Di Ventura, centrocampista classe 1991 con un passato nell'Anzio e nel Pomezia oltre che nel Civitavecchia, in cui ha militato per due stagioni. Il giocatore, rimasto svincolato dopo l'esperienza con la Lupa Frascati, è stato accolto così dal sito ufficiale della società laziale. "Il Civitavecchia Calcio 1920 è lieta di annunciare di aver acquisito per la stagione 2021/2022 le prestazioni sportive del classe 1991 Mario Di Ventura. Per lui è un gradito ritorno dopo il breve periodo in neroazzurro di due stagioni (19/20), la partenza avvenne nel mercato di riparazione, con il giocatore che andrà a rinforzare nello scacchiere tattico la zona nevralgica del campo. Mossa questa del DS che andrà ad aggiungere al reparto quella verve necessaria, senza dimenticare quella sua predisposizione al gol che, si spera, innalzi ulteriormente l’asticella della rosa a disposizione di mister Castagnari.".