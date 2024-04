Di Tommaso e Gonzalez spingono la Lazio Primavera verso i playoff, battuto il Lecce

La Lazio si prende tre punti cruciali per la lotta playoff battendo il Lecce in rimonta nelle mura amiche del Fersini, decisivi Di Tommaso e il solito Diego Gonzalez.

La Lazio soffre ma rimonta il Lecce

Giocare con i campioni in carica del Lecce Primavera non è mai facile, ma la Lazio di Sanderra ha dimostrato di saper reagire anche quando è andata sotto nel punteggio. La Lazio infatti è andata sotto al 17', con McJannet che da fuori area ha trovato l'incrocio dei pali portando avanti il Lecce. I ragazzi di Sanderra non si sono arresi, trovando il pareggio solo quattro minuti dopo con Di Tommaso, ritrovatosi solo davanti al portiere dopo che la Lazio aveva eluso con facilità il pressing dei pugliesi. Nemmeno l'espulsione di Sulejmani per gioco pericoloso a fine primo tempo piega la Lazio, che soffre nel secondo tempo ma viene premiata da Gonzalez al 77', con in mezzo l'espulsione di Pacia per doppio giallo che ha riequilibrato la sfida. Ora i biancocelesti risalgono al terzo posto, ad un solo punto dalla Roma.

PRIMAVERA 1

LAZIO-LECCE 2-1

Marcatori: 17′ McJannet (LE), 21’Di Tommaso (LA), 77′ Gonzalez (LA)

Lazio: Magro, Bedini (53′ Zazza), Ruggeri, Dutu, Milani, Sardo (83′ Cappelli), Nazzaro, Di Tommaso (83′ Bordon), Gonzalez, Sulejmani, Sana Fernandes (89′ Cuzzarella). A disp: Martinelli, Renzetti, Balde, Kone, Tredicine, Bigotti, Di Gianni. All: Sanderra.

Lecce: Samooja, Russo, Pacia, Esposito, Addo, Yilmaz (67′ Samek), Minerva (83′ Metaj), McJannet, Helm (67′ Winkelmann), Daka (83′ Kodor), Burnete. A disp: Leone, Casciano, Agrimi, Metaj, Basaric, Zivanovic, Dell’Acqua, Jemo, Vescan-Kodor. All: Coppitelli.

Note: Ammoniti: Di Tommaso (LA), Russo (LE), McJannet (LE). Espulsi: Sulejmani (LA), Pacia (LE)