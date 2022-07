Valmontone: l'ex Lazio Di Loreto è il nuovo allenatore

Il Valmontone cambia pelle. Dopo l’annuncio dell’arrivo del direttore sportivo Mauro Ventura, ecco che il club giallorosso, militante nel campionato Promozione ha scelto per la panchina l'ex Lazio Cristiano Di Loreto dopo l'addio a Sarnino.

Chi è Di Loreto

Di Loreto (classe 1971) è un ex Lazio. Infatti nella sua carriera di allenatore conta il debutto in Serie A con la maglia biancoceleste nella stagione 88/89. Dopo la presenza nel massimo campionato ha continuato la carriera in categorie minori. Negli ultimi anni Di Loreto si è fatto apprezzare sulle panchine di verse squadre dal Villanova al Palestrina, finendo all'Aurelia Antica Aurelio dove nell'ultima stagione ha vinto il campionato completando il tris di salti dalla seconda categoria laziale all'Eccellenza.

Le parole di Di Loreto

Di Loreto è il nuovo allenatore del Valmontone. Queste le prime parole del tecnico: "Mi è bastato un solo incontro col patron Manolo Bucci per rompere gli indugi e accettare l’incarico. Qui c’è una grandissima voglia di emergere e ho trovato un progetto importantissimo. Non conoscevo direttamente Bucci, ma ho scoperto un “vulcano” di idee che mi ha catturato con la sua forte determinazione e la voglia di stare alla ribalta. Bucci è stato chiaro e diretto fin dalle prime parole e ho colto subito questa occasione. Ho bisogno di stimoli forti e fare un campionato di Promozione con il chiaro obiettivo di essere protagonisti lo è sicuramente”.

Nella sua nuova esperienza giallorossa, Di Loreto ritrovera Mauro Ventura: “Con lui abbiamo lavorato assieme a Palestrina, quando mi chiamò a stagione in corso e vincemmo i play off di Promozione. Poi abbiamo fatto uno scorcio insieme anche in Eccellenza. La sua presenza è un’ulteriore garanzia: Mauro conosce il calcio dilettante laziale come pochi altri e sa bene che tipo di giocatori mi piace allenare. Andremo a guardare in primis le qualità umane dei ragazzi perché i campionati te li fanno vincere gli uomini e non “solo” i calciatori”.

Il Valmontone lavorerà molto sul ercato come annuncia il neo tecnico: "L'organico sarà molto rinnovato, in questo momento ci stiamo dedicando ai giovani. Da ieri, subito dopo la chiusura del mio accordo, sono al telefono per parlare con alcuni calciatori: non c’è tempo da perdere”.