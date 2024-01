Di Cairano carica la Cynthialbalonga "Con il San Marzano vittoria sofferta ma pesante"

Prima vittoria del 2024 per la Cynthialbalonga. I ragazzi di mister Marco Mariotti si sono imposti sul difficile campo del San Marzano per 2-0. A sbloccare il risultato è stato il centrocampista classe 2000 Davide Di Cairano che commenta con soddisfazione il successo: “E’ stata una vittoria sofferta, figlia anche del periodo non brillantissimo che stiamo passando perché non riusciamo a dare continuità alle prestazioni in partita, anche se ci alleniamo bene. Ci siamo compattati, abbiamo difeso bene e potevamo sfruttare meglio qualche contropiede. Il gol del vantaggio l’ho messo a segno a metà primo tempo: su un cross di Capaldo da sinistra, mi sono inserito sul secondo palo e da pochi passi l’ho appoggiata in porta. Loro hanno provato a reagire, d’altronde parliamo di una squadra preparata che ha giocatori importanti, ma forse non stanno vivendo un grande periodo. Nel secondo tempo è arrivato un altro gol molto simile, sempre su assist di Capaldo: stavolta la firma l’ha messa Doratiotto. Il San Marzano non aveva mai perso in casa, il mister ce lo aveva detto che c’è sempre una prima volta… e alla fine abbiamo centrato un risultato molto pesante”. La Cynthialbalonga si trova al momento al sesto posto in classifica, a un soffio dalla zona play off: “Questo è un campionato più tosto rispetto al passato, bastano due risultati negativi o positivi per cambiare gli orizzonti. Ci vuole equilibrio, non bisogna farsi prendere dallo stato d’animo del momento”. Con quello di domenica scorsa Di Cairano è arrivato a quota quattro reti: “E’ il mio record stagionale personale ed è abbastanza paradossale perché non mi sento ancora al top delle mie prestazioni, ma sono comunque felice di poter contribuire al percorso di questa squadra”. Nel prossimo turno la Cynthialbalonga giocherà ancora in trasferta, sul campo dell’Anzio: “Loro sono in una complicata zona di classifica, anche se arrivano da una bella vittoria con la Boreale. Ogni partita fa storia a sé e va affrontata al meglio. Dobbiamo andare lì con umiltà e provare a portare via un’altra vittoria”.

[ufficio stampa Cynthialbalonga]