Pareggio nel derby fra Zena e Guidonia

Termina in parità, col risultato di 1 a 1 il derby fra Zena Montecelio e Guidonia.

La partita

Al Piero Fiorentini di Montecelio il derby è molto equilibrato. Infatti il primo tempo si chiude sul risultato di zero a zero. Il derby si sblocca nella ripresa con il vantaggio del Guidonia. Gli ospiti vanno in vantaggio con Neroni al 54esimo. Al 69esimo però lo Zena trova il pareggio con un calcio di rigore realizzato da Libertini. Lo Zena avrebbe pure l'occasione per vincere ma spreca diverse occasioni sottoporta e così il derby si chiude in parità.

La classifica

Lo Zena con questo pareggio conquista il quarto punto del suo campionato. Il Guidonia resta nella parte bassa della classifica a quota due punti.