Derby, nessuna squalifica per Zaniolo

Il Giudice sportivo non squalifica Zaniolo dopo i gesti verso i tifosi della Lazio al termine del Derby. Per il romanista arriva soltanto una multa

Sospiro di sollievo in casa Roma. Non arriva nessuna squalifica per Nicolò Zaniolo ma soltanto una multa. Questo è la decisione del Giudice Sportivo dopo i gesti che il centrocampista della Roma aveva rivolto ai tifosi laziali al termine del Derby vinto dalla Lazio.

La decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha inflitto a Zaniolo una multa pari a 10mila euro "per avere, al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida volgare; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". Quindi niente squalifica ma solo un'ammenda per il numero 22 della Roma.

Roma-Empoli

Nicolò Zaniolo dunque sarà regolarmente a disposizione di José Mourinho per Roma-Empoli prossima partita di campionato dei giallorossi in programma domenica 3 ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico.