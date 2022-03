Derby sui social: l'aquila diventa gabbiano. Ecco gli sfottò dei tifosi della Roma

Il giorno del dopo Derby è sempre agrodolce. Da una parte c'è chi festeggia, dall'altra chi si lecca le ferite. Con l'ultima stracittadina la storia non è cambiata ed ecco dunque i tifosi giallorossi godere per la vittoria e riempire di sfottò i tifosi della Lazio sconfitti.

Gli sfottò sui social

L'aquila biancocelete che diventa gabbiano è lo sfottò che più sta dilagando in queste ore. Di mira è stata presa Olimpia, il simbolo della Lazio riprodotto nella coreografica della Nord paragonata al "Povero Gabbiano" di Gianni Celeste diventata virale su Tik Tok. Altri si concentrano su Immobile, attaccante e capitano biancocelete tenuto a bada da Smalling come fa un padre con il suo bebè. Più sul classico invece chi serve le tre pere a Sarri o Milinkovic sotto la Curva Nord. Non manca nemmeno la frecciatina a Zeman che aveva dichiarato alla vigilia del Derby che Lazio fosse favorita e che Sarri ha fatto meglio di Mou, con la faccia dello Special One sorridente così come il Mago di Setubal col segno tre. Non mancano gli elogi a Abraham nuovo sindaco di Roma e nemmeno un Pellegrini che calcia un sampietrino con lo stemma dei giallorossi (ultimo idea di marketing per il club romanista) nella porta di Strakosha.

I calciatori della Lazio

La sconfitta fa male e i giocatori della Lazio non sono apparsi sui social dopo la caduta nel Derby. L'unico a lasciare un messaggio è stato Leiva. Il brasiliano su Twitter ha chiesto scusa ai tifosi. Per il resto in casa biancoceleste c'è un silenzio assordante.