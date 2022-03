Obiettivo Derby: Milinkovic la costante della Lazio da Inzaghi a Sarri e bestia nera della Roma

Milinkovic-Savic è il giocatore più determinante della Capitale. Il centrocampista della Lazio continua la sua crescita esponenziale iniziata nell’era Inzaghi. E domenica giocherà il Derby, partita in cui spesso è stato protagonista

Milinkovic top player

Milinkovic-Savic è il top player della Capitale. Il serbo è fra i centrocampisti più forti in Serie A e in Europa ed è un calciatore che sposta gli equilibri grazie alla sua forza fisica e tecnica. Con la Lazio è diventato grande grazie ad Inzaghi che è riuscito a sfruttare il suo potenziale facendone un calciatore totale. Con Sarri i numeri del 21 biancoceleste sono positivi, più per meriti propri che degli schemi del tecnico che spesso hanno limitato il calciatore. Basti pensare l’importanza che Inzaghi dava agli inserimenti del Sergente in area di rigore, e che adesso invece si vedono più raramente con Sarri che chiede al centrocampista di giocare più il pallone in mezzo al campo e spesso, troppo, spalle alla porta. Il tecnico però in certi casi ha dovuto sfruttare il “Milinkovic-Inzaghiano” e ne ha colti i benefici vedi Derby di andata ed Empoli, quando il serbo risultò decisivo con i suoi inserimenti. In questa stagione, pur sempre positiva, Milinkovic ha messo a segno 8 gol e 9 assist in campionato (il suo record è di 12 marcature) confermandosi una costante della Lazio degli ultimi 7 anni. Domenica il serbo giocherà l’ennesimo suo Derby, partita dove spesso è stato determinante.

Milinkovic e il Derby

Milinkovic quando gioca il Derby si esalta. Quella di domenica 20 marzo sarà la 14esima stracittadina per il serbo fra campionato e Coppa Italia. Il suo bilancio è di cinque vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Milinkovic ha spesso fatto male alla Roma siglando tre reti e tre assist. Nell’ultimo Derby, quello dell’andata è stato lui a sbloccare la partita con un colpo di testa. Il centrocampista biancoceleste è stato assoluto protagonista nella semifinale di Coppa Italia 2016/2017 siglando due reti e un assist nel doppio confronto che ha permesso alla Lazio di raggiungere la finale.

Milinkovic e il mercato

Il centrocampista serbo da anni fa parlare di sé in chiave calciomercato. Negli anni Lotito ha rifiutato super offerte. È stato lo stesso presidente biancoceleste ad aver dichiarato nel 2018 di aver rifiutato un’offerta di 110 milioni per il suo pupillo. Il contratto di Milinkovic con la Lazio scade nel 2024, e più si avvicina la data della scadenza più sono le voci su una sua partenza. Su di lui ci sono il Psg, il calciatore qualche settimana fa è andato in vacanza per qualche giorno proprio a Parigi, e il Manchester United, la Juventus è più defilata. I francesi sono in prima linea pronti ad offrire a Lotito 80 milioni cash. Cifra importante che potrebbe finanziare la rivoluzione estiva del ciclo di Sarri.

Milinkovic e la Lazio

Milinkovic-Savic, classe 1995, è arrivato alla Lazio nel 2015. Alla sua settima stagione in biancoceleste il Sergente idolo della tifoseria, ha collezionato 285 presenze, 55 gol e 49 assist.