Derby Lazio-Roma, Olimpico verso il tutto esaurito

Manca sempre meno al fischio d'inizio del Derby fra Lazio e Roma. A pochi giorni dalla stracittadina lo Stadio Olimpico va verso il tutto esaurito. Un sold out facilmente preventivabile per la sfida in programma domenica 26 settembre alle ore 18.

Lazio-Roma, biglietti quasi finiti

La capienza allo Stadio Olimpico è ridotta al 50% causa normative anti Covid 19, e quindi i la capienza massima raggiungibile per il Derby è quella di 32mila spettatori. La Lazio, che gioca in casa e quindi con Tribuna Monte Mario (lato Nord) e Tribuna Tevere a tinte biancocelesti, ha già venduto 19mila biglietti. Ne restano meno di 4mila ancora acquistabili. I tagliandi riservati ai tifosi della Roma invece sono terminati. Saranno 10mila i tifosi giallorossi presenti all'Olimpico in Curva Sud e Distinti Sud.

Roma-Udinese, Olimpico pieno

In attesa del Derby la Lazio sarà impegnata contro il Torino in trasferta mentre la Roma ospiterà l'Udinese. All'Olimpico per la sfida con i bianconeri di Udine, sarà l'ennesimo sold out per le partte casalinghe della Roma. Infatti saranno oltre 26mila i tifosi giallorossi presenti domani sera nel turno infrasettimanale.